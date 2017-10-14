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Çorum'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çorum'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında ev hanımı, öğrenci, esnaf ve emeklilerin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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