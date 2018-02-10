ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Çukurambar'daki patlamanın şüphelileri Aksaray'da yakalandı

Çukurambar'daki patlamanın şüphelileri Aksaray'da yakalandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gözaltına alınan Suriyeli kadının evindeki aramada, çocuk odasındaki beşiğin altına gizlenmiş bomba düzeneği ele geçirildi

Çukurambar'daki patlamanın şüphelileri Aksaray'da yakalandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ankara'nın Çukurambar semtindeki vergi Dai̇resi Başkanlığındaki patlamanın ardından olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin, 8 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda, Suriyeli bir kadını Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 Şubat'ta gözaltına aldığı öğrenildi.

Jandarma ile polis ekipleri, kadın zanlının evi ve Ekecik Dağı bölgesinde özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yaptı.

Evdeki aramada, çocuk odasındaki beşiğin altına gizlenmiş bomba düzeneği ele geçirildi.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başkentte Çukurambar semtindeki Vergi Dai̇resi Başkanlığında 1 Şubat'ta patlama meydana gelmiş, 2 kişi cam kırıkları ve diğer malzemelerle hafif yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Son dakika çukurambar patlama

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.