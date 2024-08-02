Çukurova Uluslararası Havalimanı 10 Ağustos'ta açılıyor

THY'nin yaptığı duyuruda, "Çukurova Uluslararası Havalimanı, Adana Havalimanı'nın yerini alıyor. 11 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Adana ve Mersin yolcularımız Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden uçuşlarını gerçekleştirecektir. Bu nedenle 11 Ağustos 2024 (dahil) tarihinden sonra Adana ve Mersin varışlı-çıkışlı seyahat etmek isteyen yolcularımızın uçuş aramalarını yaparken Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı seçmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.