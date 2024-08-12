Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ilk gün yolcu sayısı: 11 bin 108

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda bir gün içinde 74 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirterek, "Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı" ifadesini kullandı.