Cumhur ittifakı genişleyecek mi? Görüşme trafiği hızlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün seçimlerin yenilenmesi kararını alması bekleniyor. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.



Görüşme trafiği hızlanacak

14 Mayıs seçimleri için Ankara'da görüşme trafiği de hızlanmış durumda. Çarşamba günü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici'ye "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılacak mı?" sorusu yöneltildi.

Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.



Kulislere yansıyan bilgilere göre Demokratik Sol Parti’nin (DSP) de Cumhur İttifakı'nda yer alması gündemde.