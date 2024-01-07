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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'dan ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız.'' paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi
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Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. #HazırızKararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul."