Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a ziyaret
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi başladı.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşüyor.
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,17 oranında oya sahip olmuştu.