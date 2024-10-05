Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP lideri Özgür Özel net konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’nun sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı, normalleşme süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te ayakta karşılanması gibi kamuoyunu meşgul eden konulara dair sorulara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CHP lideri Özel, “Gelecekteki cumhurbaşkanı adayı ben değilim” diyerek adaylık kapısını kapatırken şunları söyledi:

* Seçmenin, Erdoğan karşısında ayağa kalktı diye bana kızıp oy vermeyecek hali yok. Ama bizim partinin sözünü duyabilecek, AK Parti’ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bu yüzden ben her türlü bedeli ödemeye hazırım. Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım.

Erkan Baş'a yüklendi: Partinin oyu yüzde 1.5

CHP’yi muhalefetten kurtarmak istediğini söyleyen Özel, Meclis’te ayağa kalkma polemiği üzerinden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ı da eleştirdi: “Bir tanesi çıkmış, ‘Biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız’ diyor. Partinin oyu yüzde 1,5. bizden giden tepki oylarını alıyorsun.”

Özgür Özel, CHP grubunun Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamasıyla ilgili anket yaptıracaklarını söylerken, CHP’nin geçmişte de Cumhurbaşkanlarını ayakta karşıladığını ifade etti.

Normalleşme süreci devam edecek mi?

Siyasette 'normalleşme' tartışmalarına ilişkin olarak da konuşan Özel, "Normalleşme bitti diyorlar, bitmedi. Ben gerekli görürsem gider Erdoğan ile bir daha konuşurum. 28 Şubat paşalarını istedim, hallettiler; ben de teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.