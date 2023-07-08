Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı bugün Gümüşhane'ye kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Az önce Bayburt'a şahsımıza verdikleri rekor oy için teşekkür ettik. Yüzde 78,54 gibi tarihi bir oy oranı ile bize sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en önemli seçimlerinde bize inandınız. Türkiye üzerine plan ve hesap yapanların oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu. Milli beka dediniz, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini yerle yeksan ettiniz.

Terör örgütlerine sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz. 7'li koalisyon masası devrildi. Öyle bir tokat attınız ki unutamayacakları bir ders verdiniz. O günden beri kendilerine gelemediler. Hiç seslerini duydunuz mu? Hala birbirleri ile dövüşüyorlar. Milletin zekası ile dalga geçenler hala yaşadıkları şoku atlatamadılar. Gümüşhane ile aynı yolun yolcusu olduğum için Allah'a hamd ediyorum.

Gümüşhane'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirene kadar bize durmak dinlenmek haramdır. Bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetleri açmak için geldik. Teşekkür borcumuzu eserlerimizle de ifade edelim dedik. Yurtlarımızdan, anaokulları, liselere, pek çok eseri resmen devreye alıyoruz. AFAD'ın hizmet binası ile, emniyet binasına ait ek binayı hizmete sunuyoruz. Millet bahçesinden, park, sosyal tesise kadar 26 ayrı yatırımı sizlere sunuyoruz.

Üniversiteye ait meslek yüksek okulu ve yurt binasını resmi olarak bugün hizmete açıyoruz. 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı resmen bugün Gümüşhane'ye kazandırıyoruz. Şehrimizi yeni projelerle destekleyeceğiz. Şehrimizin taleplerinin karşılanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.