Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir yol ayrımıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuştu.

Kişi başı milli gelirin 10 bin 650 dolara yükseldiğini söyleyen Erdoğan, “Her alanda destan yazan bir Türkiye var. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerin “tarihi bir yol ayrımı” olduğunu dile getiren Erdoğan, “14 Mayıs'ta milletimizle beraber bu zaferi perçinlediğimizde yeni bir dönem başlayacak. Terör örgütleri ile ele ele omuz omuza yürütyen bu insanlardan vatanımıza milletimize herhangi bir fayda gelebilir mi? Terör örgütleri ile bunlar diz dize” diye konuştu.