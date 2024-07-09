Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: NATO zirvesine katılacak

ABD'nin başkenti Washington'da bugün başlayan ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı birincil gündem olarak öne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Zirvede Erdoğan'ın Biden'la bir araya gelmesi ve Gazze ile Ortadoğu'daki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

Üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek

NATO’nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.

İletişim Başkanlığı'dan açıklama yapıldı

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından zirve ile ilgili paylaşım yaptı.

"NATO’nun 75’inci kuruluş yıldönümüne tekabül eden Zirvede, İttifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında Teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna’daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. İttifak’a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da Zirve gündeminde yer alacak.

Açıklamada, "NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki Ortakları, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir." denildi.