Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağının adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır araları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

"Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız, yerli savunma sanayiinin zorunluluk olduğunu hepimize gösterdi.''

" Yılmadık durmadık hedeflerimizden ayrılmadık. Adım adım ilerleyerek bu günlere geldik. O zaman yerli neydi yüzde 20'ydi biz yüzde 80'e çıkardık."

" Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin dostuna güven düşmanlarına korku veren savunma sanayi gücüdür."

"Terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Sizden daha çok çalışmanızı, ülkemizi kazanç sahibi yapmanızı istiyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız."

"Attığınız her adımda, döktüğünüz her damla terde, geliştirdiğiniz her üründe devletimizin her adımda sizlerin yanındayız. Kazan'dan yükselen dalga dalga tüm bölgemizi, dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize yol gösterecek."

"Hava kuvvetlerimizin ana savaş gücü olarak milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Hürjetimizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Atak taarruz helikopterimizin abisi diyebileceğimiz Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız hava uçağı Anka 3 insansız savaş uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan."

