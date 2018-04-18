Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye erken seçime gidiyor

18 Nisan 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "26 Ağustos'ta erken genel seçim yapılsın" çağrısı dün gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP'den bu çağrıya 'Hodri meydan' yanıtı gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü, saat 13.30'ta başladı. Görüşme yarım saat sürdü ve 14.00'te sona erdi.

Erdoğan görüşme sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan Bahçeli ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası erken seçime gitme kararı aldıklarını ve tarihin 24 Haziran 2018 olacağını duyurdu.

Erken seçime piyasanın ilk tepkisi

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Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilglii iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halkoylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor. Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınırötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadiseler belirsizleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulamabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur. Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. YSK da seçim hazırlıklarına başlayacak."

CHP Sözcüsü Tezcan'dan erken seçim açıklaması

Bahçeli, 26 Ağustos 2018'i önermişti

Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.



MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.