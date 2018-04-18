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CHP Sözcüsü Tezcan'dan erken seçim açıklaması

CHP Sözcüsü Tezcan, "Biz seçimden kaçmadık. Kaçmayız. Dün hodri meydan dedik bugün de hodri meydan diyoruz" dedi.
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