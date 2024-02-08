Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların önümüzdeki haftalarda başlayacağını açıkladı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz. Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak. Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımız ötesinde hem de şehirlerimizde artış gösteren terör eylemleri tuzaklar boşuna değildir. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır."