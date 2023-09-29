Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, "yapamazsınız' diyenlere inat 'biz yaparız' diyen, imkansız görülen nice hayali kısa sürede gerçeğe dönüştüren, bu milletin inandığında ve çalıştığında neleri başarabileceğini gösteren, fikir, yürek ve alın teriyle büyük bir başarı hikayesi yazan" TEKNOFEST gençliğine teşekkür etti.

TEKNOFEST gençlerinin Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceği olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizler, canları pahasına bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız. Sizler asrımızın Cezeri'si, Harezmi'si, İbni Sina'sı, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçu'su, Hezarfen Çelebi'si, Katip Çelebi'sisiniz. Sizler Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigiller'in ideallerini gerçekleştirecek nesilsiniz. Millete sevdalı bu vizyonerlerin engellere rağmen başlattıkları hamleyi inşallah sizler omuzlayacak, hak ettiği yere siz taşıyacaksınız. Kendi öz yurdunda parya muamelesi gören milletimizi elinden tutup ayağa kaldıracak kuşak, yine sizlersiniz. Ömrünü ülkesi ve milletine hizmete adamış bir siyasetçi olarak sizin parıldayan gözlerinizde, yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum."

Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Şurada bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes / Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es." dizelerini okuyarak, "Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Sizlerin başarıları, milletimizle birlikte Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de cesaret aşılıyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da, 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler, sizin için dua ediyor. Rabb'im hiç birinizin ayağına taş değdirmesin, diyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olduklarını, hayatı boyunca Türkiye'ye hizmet etmenin, eser kazandırmanın Türkiye'nin önündeki taşları, mayınları temizlemenin mücadelesini verdiklerini anlattı.

"Gençlerin yoldaşı, yol arkadaşı olmaktan daima bahtiyarlık duydum"

Siyaset yolculuğunun tüm safhalarında gençlerle beraber yürüdüklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerin yoldaşı, yol arkadaşı olmaktan daima bahtiyarlık duydum. Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun bu ülkenin gençleriyle her zaman iftihar ettim. Hiç kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafeti, inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmedik. Sizi harf oyunlarıyla, ideolojik at gözlükleriyle tanımlamaya çalışanlara asla prim vermedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Ne yapıyorsak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçerde ve dışarıda bitirdiğimiz ve verdiğimiz bütün mücadelelerin amacı size daha güçlü, daha itibarlı, daha yaşanabilir bir Türkiye teslim etmektir."

Erdoğan, kendilerinin bu zamanın misafirleri olduğunu belirterek, "Bizden öncekilerin bedel ödeyerek bizlere bıraktığı emaneti Allah'a hamdolsun 40 yıldır onurla, vakarla taşıdık ve bugünlere getirdik." dedi.

Türkiye'yi savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarıdan başarıya koşturduklarını vurgulayan Erdoğan, derslik sayısını 343 binden 620 bine, üniversite sayısını 76'dan 208'e, yurt kapasitesini 182 binden 950 bine, gençlik merkezi sayısını 9'dan 464'e, araştırma geliştirme merkezi sayısını sıfırdan 1289'a, tasarım merkezi sayısını sıfırdan 324'e teknopark sayısını da 2'den 98'e çıkardıklarını aktardı.

"İzmir'e 4 teknopark kazandırdık"

Sadece İzmir'de inşa edilen derslik sayısının 11 bin 687 olduğunu belirten Erdoğan, "Şehrimizde 26 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İlimizde 3'ü devlet olmak üzere toplam 4 yeni üniversite kurduk. İzmir'e 4 teknopark kazandırdık." bilgisini verdi.

Güncel rakamlarla İzmir'e yaptıkları kamu yatırımlarının tutarının 225 milyar lira olduğunu bildiren Erdoğan, "Ülkemiz genelinde teknolojiye yönelik farkındalığı artırmak için 81 ilimizde toplam 100 deneyap teknoloji atölyesi kurduk. Uzmanlaşmayı teşvik etmek gayesiyle 12 bin öğrencimizi lisansüstü eğitim yapmaları için burslu olarak yurt dışına gönderdik." diye konuştu.

"Gençlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik"

Erdoğan, saymaya kalkılsa saatler sürecek nice işe, yatırıma, reforma ve projeye imza attıklarının altını çizerek, bunlarla yetinmediklerini, hizmet çıtasını sürekli yukarı taşıdıklarını anlattı. Erdoğan," Gençlerimize olan sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacağız."dedi.

Bir taraftan asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sararken diğer taraftan gençlere verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Depremin ekonomimize yüklediği 105 milyar dolarlık faturaya rağmen size mahcup olmamak adına gereken fedakarlığı sergiledik." dedi.