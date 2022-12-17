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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nın binasını hizmete açtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

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Erdoğan, toplu açılış töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışını, kurdele keserek yaptı.

Açılışta, "Partimizin Mardin il hizmet binasının, yeni hizmet alanının tüm Mardin'imize, Mardinli kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Erdoğan, daha sonra parti binasına geçti.

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