Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara mitinginde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ankara'yı ancak bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, sevebilir, kucaklayabilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri taşı, toprağı, insanı, her şeyiyle seviyoruz. Her müsaademizde yanımızda olan Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum.

4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne yaptınız? İzmir bir yağmur görmesin; çamur, çukur alıyor başını gidiyor. Bunların üç tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'u böyle tanıdım. İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. Bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

“Türkiye Yüzyılının önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı.

Şimdi ne yaptı bu yanına oy alabilmek için her birine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti. Bunlar bir rüşvettir. Şimdi ben soruyorum bu rüşvetçiye gereken dersi vermeye hazır mıyız? Kardeşlerim eğitimde reformu yaptık mı? Laf yerine iş ürettik, reklam yerine iş yaptık.

"Bolu tünelini unutmayın. Bolu tüneliyle ilgili ne dediler? Burayı patates deposu mu yapalım yoksa doğalgaz deposu mu?"

Bunca zaman o kadar seçime girdi bu adam hangisinden netice aldı? Ankara’ya İstanbul’a ne yaptınız?

İstanbul’u, İzmir’i sel aldı götürdü. İzmir körfezi kokudan geçilmiyor.”

"Memurlarımızın Chp yönetimi döneminde maaş almadığını hatırlıyor muyuz? Saf saf Savaş Ay'ın programında oturursun köşede"

"Biz Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar dünyada horlanan eski Türkiye hayallini kuruyor. Ankara'daki Millet Bahçesini kime söz verdiler bilmiyoruz. Onlar yapmayı bilmez.Ankara 14 Mayıs'ta inşallah bunları postalayacak. Bay Bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki. Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.Ya sana kim dedi alevi misin değil misin?"

"Burdan hanım kardeşlerime sesleniyorum. Hanımlar bakkala süt almaya süt almaya göndermeyeciğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? İşveren kardeşlerim kendi işyerinizde vasıfsız eleman olarak bile çalıştırmayacağınız birine ülkeyi emanet eder misiniz? İşte bu yüzden 14 Mayıs'ta tercihinizi doğrudan yana yapmalısınız."

"Bir SSK'yı idare edemeyen bu zavallıya bir ülke teslim edilir mi? Sağlıkta bizim neler yaptığımızı biliyorsunuz dimi? eğitim araştırma hastanemizin neredeyse olmadığı ilimiz yok. Şimdi şehir hastanelerine Avrupa'dan hasta gelir. Buralara bir başarı ortaya koyarak geldik. Türkiye genelinde 20 tane şehir hastanesi var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı ilimiz yok. Varsın devlet olmasın ama benim vatandaşımın tek bir nefesi herşeye bedel. Üniversite olmayan ilimiz yok. Kardeşlerim bunlar neyi neyle yapacak ya. Bu bir dert dert. Derdi olmayandan birşey olmaz." Üniversite olmayan ilimizde yok."

"Son 21 yılda 205 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Ankaramızda 4'ü devlet olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta 10 bin 382 yataklı 45 hastane ile 160 adet sağlık tesisi inşa ettik"

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