Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak. Hareket öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hakkında hazırlanan 2022 raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu (AP) hakkında da açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Az sonra Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıkacağız. BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği genel kurul görüşmelerine 150'den fazla ülkenin katılımı bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül Salı günü Genel Kurula hitap edeceğim. Bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız. Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Sadece son 3 ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlık bir artış oldu. MB'nin toplam brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor. Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan bir başka örneğidir. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yürüttüğü diplomatik hamleler de takdirle karşılanıyor.

Son 21 yıldır olduğu gibi sadece işimize bakıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyet ile çalışmaya devam edeceğiz."

"4'lü görüşme teklif ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizim öncülüğümüzde 3'lü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Biz 4'lü bir teklifte bulunduk. Putin, Aliyev, şahsım ve Paşinyan görüşmesi önerdik" ifadelerini kullandı.

"İsveç üzerine düşeni yapmalı"

"Bizim parlemantomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken evet ya da hayır dememiz mümkün değil" diyen Erdoğan, "Öncelikle İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Söz tutulmadığı zaman Meclis'in tavrını kestiremem" şeklinde konuştu.

"Değerlendirmelerimizi yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada , "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmeleri yaparız bu değerlendirmelerden sonra da AB'den gerekirse yolları ayırabiliriz" diye konuştu.