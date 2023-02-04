Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da konuştu... 14 Mayıs mesajı: Buradan meydan okuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’daki Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.

“14 Mayıs'ta bir kez daha sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiğimiz 1950'ye oradan 14 Mayıs 2023'e varan süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız döneme giriyoruz” diyen Erdoğan, “Kritik bir tercihin eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Buradan Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

- Bu vesayet heveslisi muhterislere 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter diyor muyuz?

- Küresel siyaset ve maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha 'Yeter söz milletin' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Bir türlü yerli ve milli olamayan zata 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyor muyuz?

- Menderes'in hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 'Yeter söz milletindir' sloganı bize aittir. Hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun?"