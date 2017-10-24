Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankalarla ilgili çalışma tamamlanıyor

24 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ekonomik göstergelerin iyiye işaret ettiğini söyleyen Erdoğan, "Şu an dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. Küçük bir hamle ile 15. sıraya çıkmamız mümkün. Turizmde, geçtiğimiz yıllardaki kayıpları telafi etmeye başladık. Tüm veriler ekonomide olumlu gelişmelere işaret ediyor" dedi.

Bankalarla ilgili çalışmaların bugün olgunlaştırılacağını ifade eden Erdoğan "Bankaların tüm direnişine rağmen, ki bugün bunlarla ilgili çalışmalarımızı olgunlaştıracağız, piyasayı destekledik. Yapısal reform niteliği taşımayan, günü kurtarmaya yönelik adımlar bizim yol haritamız olamaz" diye konuştu.

"İdlib'ten sonra sırada Afrin var"

Konuşmasında Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örtülü ambargonun kapsamının genişlemesi ve terör örgütlerine verilen destek doğru yolda olduğumuzun ispatıdır. Örneğin ABD'nin PKK uzantısı YPG'ye verdiği destek. O, PKK değil diyorlar, Rakka'da Öcalan posteri asmaları, bunu nasıl izah edeceksiniz?" diye sordu.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Onlara gönderdiğiniz 3 bin 500 TIR silah DEAŞ'a karşı mı kullanıldı? Onların nerede depolandığını biliyoruz. Şu anda İdlib operasyonu büyük ölçüde tamamlandı, önümüzde Afrin meselesi var. Bir gece ansızın vurabiliriz. Her terörist için bir TIR silah gönderdikleri yalanına bizi inandıramazlar"

"Erken seçim gündemde yok"

Bu arada Erdoğan, TBMM'den ayrılırken erken seçim ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizde yok" şeklinde yanıt verdi.