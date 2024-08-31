Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı sporcularla bir araya geldi

Erdoğan, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığınca 4-12 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilen, 19 ülke ve 36 timin katıldığı, '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.

Erdoğan, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha Akgül, tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan, boksta kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ve '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda derece alan askerleri sporcularla bir süre sohbet etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.