Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramı birlik içinde kutlayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere bugün havayolu ile Rize'ye geldi. Rize Artvin Havalimanından helikopter yerine karayolu ile Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ilçe merkezinde hemşehrileri tarafından karşılandı.

Hemşehrilerine otobüsten kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saygıdeğer hemşehrilerim, sizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan ayı öncesinde en kalbi duygularla selamlıyorum.

Öncelikle Rabbim bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı; inşallah Rabbim bizleri Ramazan Bayramı'na da kavuşturur ve böylece Ramazan'a kavuşturduğu gibi bayramıyla da bizleri müşerref kılar.

Sizleri bu duygular içerisinde, inşallah Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak için, sizlerle beraber olmak için şu anda aranızdayım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım ve Ramazan Bayramı'nı da inşallah burada birlik ve beraberlik içerisinde kutlayalım. Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından otobüsten inerek makam aracıyla evine geçti. Bayram süresince kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesi öngörülen Erdoğan'ın, bayram namazını Güneysu ilçesinde kılacağı ve merhum annesinin ismini taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin de açılışını yapacağı öğrenildi.