Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beş yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konutu dönüştürerek, beş yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı.

Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bu yılki ramazanın ve Ramazan Bayramı'nın, 6 Şubat depremlerinin yüreklerde açtığı yaraların ve evlerde sebep olduğu yıkımların gölgesi altında geçtiğini belirten Erdoğan, depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

"Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık"

"Bin yıllık vatanımız Anadolu, nice güzellikleriyle beraber, afetleriyle bizimle yaşıyor, yaşayacak." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, derelerimizin önünü kesmeyerek, tabiatla barışık yaşayarak, afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi, Rabb'imizin takdiridir. Son deprem felaketinin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp, inşaatlara başladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda, deprem bölgesinde 507 bin konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini bir yıl içinde teslim ederek, şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine yaptığı son ziyaretlerin tamamında, her şehirde yeni konutların ve köy evlerinin temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık." diye konuştu.

Sadece konut yapmadıklarını, okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, pazarıyla, yeşil alanıyla, parkıyla, yepyeni hayat alanları inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, depremde yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerin tamamının altyapısını da yenilediklerini vurguladı.

Küçük sanayi siteleri kurarak, konutla birlikte istihdamı da gözettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce pek çok depremde, selde, yangında, vatandaşları kısa sürede yeni evleriyle buluşturduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti

"İnşallah burada da aynısını yapacağız. Van'da, Bingöl'de, Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da, Kütahya'da, Simav'da bunları yaptık mı? Bay bay Kemal'in milletvekili olduğu İzmir'de bunu yaptık mı? Hadi sen de yap. Yapamaz. Bunların nasibi yok. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız, yarısını da çok uygun, şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunmuştuk. Bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla yılda 300 bin konutu dönüştürerek, beş yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz."

Kentsel dönüşüm konusunda muhalefetin söylemlerinin yer aldığı bir video gösteriminin yapıldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gördünüz, bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul'un başındaki belediye başkanından, ne Ankara'nın başındaki belediye başkanından, ne İzmir'in başındaki belediye başkanından hiçbir şey olmaz. Bunlar, çöp, çukur, çamur demektir. Bunlar, susuzluk demektir. Bunlar, Allah göstermesin, bir yağmur olduğu zaman her tarafı lağımın götürdüğü şehirler demektir. Hep bunları yaşadık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin iş yapmanın, insanları güvenli ve huzurlu konutlara kavuşturmanın peşinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlar da her konuda yaptıkları gibi kentsel dönüşümde de projelerimize takoz olmanın peşinde. Milletimiz her iki zihniyeti de görüyor, biliyor. İşte ben, İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman İstanbul'da ne vardı? Susuzluk vardı. Çöp, çamur vardı. Ve meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi? CHP, büyükşehirde o vardı, ilçede de o vardı. Biz oraları şu anda park, bahçe haline getirdik. Bunlara beş tane koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz, kaybeder gelirler."