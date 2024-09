Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi olmak istiyoruz

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın gündeminde ağırlıklı olarak dış politika vardı.

"Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in beş daimi, 15 de geçici üyesinin bulunduğunu belirrterek her kararın daimi üyelerin iki dudağının arasında olduğunu, 15 üyenin tesirinin bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Bu beş daimi üye, şu an itibariyle dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler, her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da, şu an itibariyle daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 tane geçici üyenin zaten hiçbir, bu noktada, yapacağı bir iş söz konusu değil."

Yunanistan ve Ermenistan'la ilişkiler

Erdoğan, Yunanistan'la gelecek yılın başında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapacaklarını belirterek Ege'de yaşanan sorunları Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le masaya yatıracaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair şunları ifade etti: "Paşinyan’la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı ve bu konularda ben Paşinyan’ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir ve bu konuyla ilgili olarak da Azerbaycan’ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Ve bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler."