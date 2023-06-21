Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle kazanmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz ortaklarımız da olağanüstü çabalar harcadı. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurmuş olduğumuz ittifakımızı seçimlerle daha da güçlendirdik.

- İradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza minnettarlığımızı özellikle ifade ediyorum. Bu seçimlerde tüm gözlerin Türkiye'ye döndüğünü gördük. Dün yine İslam dünyasından bir ülkenin ismini vermeyeceğim temsilcisi ziyaretime geldi dedi ki 'Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99.' Ne diyorlar 6'lı masa şimdi ne diyor 'Gerekirse 16'lı masa.' Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez bu millet irade eser hizmet ister. Yalanla dolanla bir yere varılmaz.

- CHP Genel Başkanı değil 16'lı, 160'lı masa da kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz. Bu masaya ben kumar noter masası demedim diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı basiretsiz ve neticesi de ortada. İki tane belediye başkanı ile seçim öncesi sürekli dolaştınız. Şimdi nerede onlar?

- Eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım.

- Dürüst değilsiniz uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Küresel güç odaklarından aferim alabilmek adına LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız.

- Mazeret aramadan hele hele vatandaşı suçlama gafletine düşmeden kendi iç muhasebemizi açık yüreklilikle yapıyoruz. Bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebe sürecimizi neticelendireceğiz. Eksikleri giderecek hatamız varsa düzelteceğiz. Muhalefetin sandıktan çıkan sonuçları değerlendiip gereğini yapmaktan başka yolu yoktur.

- İktidarı ve muhalefetiyle, söz konusu vatanın birliği olunca farklılıkları bir kenara bırakabilmeliyiz. Halka tepeden bakan faşist zihniyet kabuk değiştirerek varlığını korumayı başardı.

- Son tartışmaların daha öncekilerden bazı önemli farkları var. Bu fark muhalefetin besleyip büyüttüğü canavarla kendisinin de yüzleşmek mecburiyetinde kalmasıdır. Tetikçi kalemler bugün zehirli dillerini sahiplerine çevirmiştir. Masadan kısa süreli kalktığında ittifak ortaklarına yaptığının aynısına bugün kendisi muhatap oluyor. Rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceğini kendilerine anlattık. İkazlarımızda haklı çıktığımızı görüyoruz.

- Siyasi mücadelenin artık centilmence yürütülmesini temenni ediyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz işimizi yapacağız. Koltuklara yapışıp kalanlara inat kadrolarımızı sürekli yeniledik. Kadromuzu yaklaşık yüzde 65 oranında yenilemiş olduk.

- 2023 yılının ikinci yarısında net asgari ücret tutarını 11 bin 402 liraya yükselttik. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde ara zammı gerçekleştirdik. Asgari ücret 2002 yılına göre reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış göstermiştir. Bay bay Kemal yine bize kaldı bu iş diyor. Ne sana kaldı ya? Sen maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

''Enflasyon konusunda kararlı adımlar atacağız''

- Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz, ezdirmeyeceğiz. Seçim öncesi memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. 2022 yılı haziran ayında yaptığımız geçici düzenleme ile yenilenen konut kira sözleşmelerinde kira artırım oranını yüzde 25'le sınırlamıştık.

- 2023 yılı temmuz ayından itibaren yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın darbe üzerine bir anayasada yükselmesi mümkün değildir. Yeni Meclisimiz Türkiye Yüzyılı'nın kurucu olacaktır.''