Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti İmralı heyetiyle yapması planlanan görüşmenin tarihi ve saati belli oldu. Heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı 28 Ekim'de kabul edecekti. Ancak görüşmenin ertelenerek bugün yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul edecek.
'Üçüncü görüşme' mesajı
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini" ifade etmişti.