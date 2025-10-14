Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kira planlamasını devlet yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, hem iç politikaya hem de küresel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Ekonomideki küresel baskılara dikkat çeken Erdoğan, hayat pahalılığıyla mücadelede kararlılık mesajı verirken, kira fiyatlarının düşürülmesi ve dar gelirliye destek için devlet eliyle yürütülecek yeni konut projesinin detaylarını paylaştı. Erdoğan ayrıca Gazze’deki ateşkesin önemine değinerek Türkiye’nin süreci yakından izleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

• Değerli kardeşlerim; milletle inatlaşma olmaz, milletin rızası hilafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla yaptık.

• Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil, her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz.

• Biz sözlerini rafta ve lafta bırakmayan bir kadroyuz. Sadece Türkiye'yi düşünüyoruz, Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefindeyiz.

"Küresel ekonomi koronavirüs şokunu atlatamadı"

• Küresel ekonomi koronavirüs şokunun etkilerini halen atlatamadı. Dünyada bir ara son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam meselesi birçok ülkenin başını ağrıtmaya devam ediyor. Enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Bunun işaretlerini yapılan açıklamalarda görüyoruz.

• Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi tedbiri elden bırakmıyor. Bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir. Dördüncü yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşının ekonomi ve finans piyasalarında yol açtığı tedirginliği hepimiz biliyoruz.

• Amerika ile Çin arasında son günlerde tekrar kızışan tarife gerilimi de ilave bir baskı oluşturuyor. Türkiye olarak böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

"Gazze için güçlü bir irade ortaya koyduk"

• Dün bölgemizin kanayan en büyük yarası olan Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. İmzaladığımız dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum.

• Elbette bunları söylerken şu gerçeği unutmuyoruz; geride 68 bin şehit, 170 binden fazla yaralı, yıkılmış şehirler, paramparça olmuş hayatlar bırakan soykırımın yol açtığı tahribatı ortadan kaldırmak belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak.

"Sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz"

• Gazze'de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz. Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Türkiye olarak bunun için çalışacak, bu anlayışla sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz. Bu süreci dirayetle yönetmeye gayret edeceğiz. Arzumuz dün atılan adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlanmasıdır.

• Önümüzde daha çok mesafe var. Hep söylediğim gibi; bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don ve bölgesel krizler gibi kontrolümüz dışındaki engellere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

"500 bin sosyal konut inşa edeceğiz"

• Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.

• Yüzyılın Konut Projesi verdiğimiz bu çalışmayla toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.

• Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını paylaşacağız.

"CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor"

• Yolsuzluk operasyonları başlayınca beytülmale çöreklenmiş yankesicileri yargıdan kurtarmak için boykot diye bir şey uydurdular. Mitinglerinde markaları yuhalatmaktan, hedef göstermeye kadar her şeyi yaptılar. Fakat ne yaptılarsa muvaffak olamadılar. Boykot çağrıları hep ellerinde patladı. Amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Milletimiz artık bunların siyasi parti mi, mafya mı olduğunu karıştırır oldu.

• Sayın Özel'in yönetiminde CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Daha önce de söyledim, CHP yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali oraya buraya savruluyor. Kaptanın ise ne gemi ne yolcular umrunda.

Özel'in mitingine tepki

• Yabancılara kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bir türlü bırakamadılar. Başka ülkeleri ziyaretlerinde ana muhalefet partisi gibi değil, Türkiye partisi olarak hareket edeceklerdi ama kendi ağızlarından çıkan bu sözü bile tutmadılar. CHP Genel Başkanı'nın son ziyareti fecaat oldu. Şahsımızdan bağımsız olarak söylüyorum; bu ülkenin cumhurbaşkanını batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değil, muhalefet etmek hiç değildir.