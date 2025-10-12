Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Trabzon Havalimanı'nın ihalesi bu yıl yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen 'Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, hem Trabzon'a yapılan yatırımları hem de bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında yeni Trabzon Havalimanı ihalesinin bu yıl yapılacağını duyuran Erdoğan, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki insani durum ve Türkiye'nin dış politikadaki duruşu hakkında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a bugüne kadar 540 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını hatırlatarak, şehre hizmetin "aşkla ve 1461 ruhuyla" sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

• Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar.

• Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

• Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde, diğer 80 vilayetimiz gibi aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.

"Trabzon Havalimanı için ihaleyi bu yıl yapacağız"

• Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

• Akçaabat'ta yapımı biten yeni adliye binamızı hizmete aldık. Trabzon'umuzun ilçelerine içme suyu, depolama ve sus arıtma tesisleri inşa ettik. Bu eserlerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

1.2 milyar TL'lik altyapı yatırımı

• 1.2 milyar TL'lik konut, iş yeri ve altyapı yatırımını şehrimize kazandırdık. Bu yatırımlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Trabzon'a yaptığımız hizmetler sadece bunlardan ibaret değil. Sürmene ve Yomra'daki hükümet konaklarımızı, Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçaabat Polis Merkezi Amirliği hizmet binalarını inşa ederek sizlerin hizmetine sunduk. 183 milyon TL'lik beton yol kaplama çalışmalarını nihayete erdirdik.

• Sürmene'de öğrenci yurdumuzu, Araklı'da spor salonumuzu, Kavaklı'da gençlik merkezimizi kullanıma açtık. Trabzon genelinde yürüttüğümüz 620 milyon TL tutarındaki 18 farklı projeyi sizlerin istifadesine sunduk. Bunların resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

13.5 milyar tl'yi aşan 130 proje

• Bugün Akçaabat'ta Yaylacık Sağlıklı Hayat Merkezini, 2 adet aile sağlığı merkezini ve acil sağlık hizmetleri istasyonunu resmen açıyoruz. Maçka, Ortahisar ve Çaykara'da ikisi aile sağlığı merkezi ikisi acil sağlık hizmetleri istasyonu olmak üzere 4 sağlık tesisimizi hizmete sunuyoruz. Tarım ve Ormancılık alanında farklı kategorilerde toplam 295 milyon TL değerinde 12 yeni projeyi resmen hayata geçiriyoruz. Böylece tek bir açılışla toplam yatırım bedeli 13.5 milyar TL'yi aşan 130 proje ve eseri Trabzon'umuza kazandırmış oluyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında

• Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü yılına girmek üzere her iki tarafta da on binlerce ölü, yaralı ve kayıp var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor.

• Türkiye olarak burada dengeli bir politikayı izliyoruz. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülke ile de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zaafiyet oluşmadı.

"Biz bölgemizde istikrar istiyoruz"

• Ateşkes anlaşması ile elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi.

• Biz bölgemizde istikrar istiyoruz. Herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak Yemen'deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz.

"Milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik"

• Ekonomide, ticarette, savunmada, ülkemizin kazanımlarını büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu bugün burada büyük bir gururla ifade etmek isterim. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık, ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Hep dik durduk, önce hakka sonra halkımıza güvendik.

• Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercümen olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi.

"Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik"

• Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmelerini bu bey efendilere bir türlü anlatamadık. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü, Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Yeni genel başkan ülkemizi batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı. Verdikleri her söz gibi buna da sadık kalmadılar. Batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyor sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileriye götürdüler artık onların gelmesini beklemiyorlar ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar.

"Koltuğa da mı hürmetin yok?"

• Son 2 yılda Gazze'ye yüz bin tondan fazla insanı yardım göndermiş, İsrail ile ticareti 1.5 yıl önce kesmiş, Gazze'nin tüm dünyada sesi nefesi olmuş ülkesini kötülemekten icap duymuyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek yerine kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Buradan CHP genel başkanına sormak lazım hadi kendine saygın yok işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok.