Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik ve doğalgaza indirim uygulanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

Buradan depremzede vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, seçim durumu nedeniyle sizi unutturmayacağız.

Yapamazsınız dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız.

Elektrik ve doğalgazda indirim

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz."