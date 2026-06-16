Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederken, görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Yaklaşık yarım asırdır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına yönelik çalışmaların ve uluslararası temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen görüşme dikkat çekti.