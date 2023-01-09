Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin önünü biz açtık

Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi. Son 2 yılda gençlerle 34 ayrı programda bir araya geldiklerini hatırlatarak gençliğe yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca bu ülkenin evlatlarından bir kısmı okul kapılarından geri çevrildi. Katsayı adaletsizliği ile mağdur edildi. Başörtüsü yasağı ile zulme maruz kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları yeterli sayıda üniversite kontenjanı olmadığı için yükseköğretim imkanından mahrum kaldı. Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Gençlerin önünü biz açtık” diye konuştu.

Üniversite harçlarını kaldırdıklarını, isteyen herkese kredi veya burs vererek, yurtların kapasitesini 850 bine çıkartıp dileyen her gencin yükseköğretim görebilmesini temin ettiklerini ifade eden Erdoğan, yıllarca üniversitelerin her açılışında, harçlarla ilgili tartışma, gösteri ve kargaşaların yaşandığını hatırlattı. Erdoğan, şimdi böyle bir harç gündeminin olmadığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi, burs rakamlarını 45 liracıktan aldık, bu yıl itibarıyla lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katkı vermek için aylık 1800 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Ayrıca daha önceki yıllarda mezun olmuş 3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik" dedi. Erdoğan, bundan sonra öğrencilerin herhangi bir artış olmadan sadece aldıkları kredi kadar ödeme yapacaklarını dile getirdi.

Eğitimini yarım bırakanlar geri döndü

Erdoğan, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle herhangi bir sebeple üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Ülkemizin 81 şehrine yayılan 432 gençlik merkezi, 352 gençlik ofisimizle milyonlarca evladımızın sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz" dedi.