Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü ilişkilerle sonuç alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Trump'ı Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler sayesinde gündemdeki birçok konuda olumlu sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, görüşmenin Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemine işaret ederek, iki lider arasındaki dayanışmanın gündemdeki meselelerin çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum.
Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan’la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız.
NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 7, 2026
Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan’la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir… pic.twitter.com/BbohaBqA7Q