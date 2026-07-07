Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü ilişkilerle sonuç alacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, görüşmenin Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemine işaret ederek, iki lider arasındaki dayanışmanın gündemdeki meselelerin çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump’ı ağırlamaktan memnuniyet duydum.

Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan’la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız.