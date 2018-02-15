Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Bahçeli'nin seçim ittifakını görüşmek üzere pazar günü Ankara'da bir araya gelecekleri kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, seçim ittifakı konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin aynı konuyu görüşmek üzere pazar günü Ankara'da bir araya gelecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA