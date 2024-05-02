Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bugün görüşecek

AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak olan görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00’da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesinde sıcak başlıklar olacak. Görüşmede, yeni anayasa çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.

Yerel yönetimlerin borçları da gündeme gelecek

Öte yandan anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması da gündemde olacak.

Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeler, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler de gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.