Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Togg'u teslim aldı

Yıl sonuna kadar 20 bin adet otomobili kullanıcılar ile buluşturmayı hedefleyen yerli elektrikli otomobil markası Togg, ürettiği ilk aracı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen teslim töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X teslim edildi. Gemlik mavisi rengine sahip ikinci T10X ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacak.

Dikkat çeken plaka

Anadolu kırmızısı Togg T10X'in plakasının 34 EE 2071 olarak seçilmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSE Tip Onay Belgesi'ni de Togg heyetine teslim etti. Bu belge, karayolunu kullanan tüm araçlar için zorunlu tutuluyor.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu Togg'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Togg sipariş rekorları kırdı

Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı.

Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum

Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Yolun da bahtın da açık olsun diyorum

Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.