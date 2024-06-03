SON DAKİKA ENFLASYON VERİSİ: ENAG mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,66 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 75,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış ev eşyasında

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 11,39 ile "Ev eşyası" kaleminde gerçekleşti. "Ev eşyasını" yüzde 11,11 ile "Giyim ve ayakkabı" takip etti. En çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile sağlık grubunda oldu.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla mayısta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Mayısta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,6 ile giyim ve ayakkabı olarak hesaplandı.

ENAG nisan ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,02 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre nisan ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 124,35 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 olmuştu.

İstanbul'un enflasyonu

Öncü göstergeler de mayıs ayında enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte mayıs ayında önceki aya göre perakende fiyatların yüzde 3,59, toptan fiyatların yüzde 2,59 arttığını belirtmişti. Yıllık bazda artış oranı perakendede yüzde 82,20, toptan eşyada yüzde 61,21 olmuştu.