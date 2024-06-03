Son dakika: TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı... Enflasyon oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Enflayon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın verilerine göre; tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,66 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 120,66 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

114 temel başlığın endeksinde artış

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 57,68 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ayı enflasyon artış beklentisi yüzde 3,04 oldu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,64'e geriledi. Ekonomistler tarafından, enflasyon beklenti anketinde nisan ayında enflasyonun yüzde 3 artacağını tahmin edildi. Yıllık enflasyonun ise yüzde 74,89'a yükseleceği öngörüldü. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,95 oldu.

Ekonomi yönetiminden enflasyon yorumları

TCMB Başkanı Fatih Karahan, manşet enflasyonun mayısta zirve yapacağını ve sonra belirgin düşüşe geçeceğini kaydetmişti. Karahan, geldikleri noktada dezenflasyonun eşiğinde olduklarını belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor. Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" demişti.