Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra temasları kapsamında bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldi. Bu arada Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May'in bugün yapacakları görüşme sonrasında Ortadoğu konusunda ortak bir plan açıklayacakları iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra temasları kapsamında bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Erdoğan, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir araya gelecek. May'in sözcüsü, iki liderin teröre karşı işbirliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıkladı.
Öte yandan Arap basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in Ortadoğu için ortak eylem planı açıklayacağını öne sürdü.