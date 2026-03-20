Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran savaşı Netanyahu’nun tahrikleriyle başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Bayramlaşma Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de insani yardım girişlerinin engellendiğini, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatıldığını ve işgal altındaki Filistin topraklarında yayılmacı adımların hız kazandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Coğrafyamızdaki bu zorlu günleri destekle aşacağız. Bir vücudun azaları gibi birbirimize bağlı kalarak yaralarımızı beraber saracağız.

* Önceki gün tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferimizdi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılarımızın cephe gerisindeki fedakarlıklarıyla bu zaferi tarihe kaydettik. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

* Kuzeyimizdeki Rusya Ukrayna savaşı beşinci yılına girdi. Gazze’de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engelleme can almaya yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran Savaşı’nı bahane ederek ilk kıblemiz Mescidi Aksa’yı ibadete kapattı. Batı Şeria’da ve işgal altında tuttuğu diğer Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi.

* Netanyahu terörü, bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdi.

* Milletimizin gönlü rahat olsun. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Sıkıntılı günlerin ardından güneşli günlerin bizi beklediğini unutmayacağız. Türkiye olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.