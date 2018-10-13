Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası hisseleri hazineye devredilecek

13 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 16 yılda Kayseri'ye 26 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde ameliyet yapılmıyormuş, yasaklanmış. Sağlık Bakanı talimat vermiş. Zannediyor ki, hala SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlıyor. Sen ölüleri rehine alıyordun. Artık böyle bir Türkiye yok. Bu ülkenin evlatlarını hastanelerde süründürdü. Bay Kemal yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Akşam yalan, sabah yalan. Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. 5,5 ay sonra yerel seçimlerde sana gereken cevabı da verecek. Artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak.

İdlib'de elde ettiğimiz başarıdan dolayı dünya bizi kutladı. Anamuhalefet bu konuda bir söz etmedi. Son 17 yıldır anamuhalefet partisinin en büyük başarısı nedir, her evden bir oy diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi Meclis'e sokmak. Şimde yerel seçimlerde kimi belediyeleri yine onlara peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Buradan sesleniyorum; eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayları yapanlar çıkaracak olursa bilsinler ki kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse aynısını işleteceğiz. Bu milletin parasını biz belediyeye verelim de Kandil'e gitsin. Yok böyle bir şey. Şimdi merak ediyorum kazandığım davalarda Kılıçdaroğlu kendi cebinden mi ödedi, yoksa CHP'nin kasasından mı ödedi. Bunu açıklamaya davet ediyorum. Bu paraları nereden ödedin?

"İş Bankası hisseleri için MHP destek verecek"

İş Bankası'nda yüzde 28'e yakın hisse olayı var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız.

"Babamız, evladımız olsa canlarını yakarız"

FETÖ içinde kalanlar ister babamız ister evladımız ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarınızı yakarız. Hukuk neyse uygularız. Bu ihanet çetesinin tam göbeğinde olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasın.

(Terörle mücadele) Kendilerince ülkemizin canını yakacak eylemlere girişmek için fırsat kolluyorlar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hala topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz. Bugün olmazsa yarın; bir gün mutlaka, tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir.