Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyasından ricamız, sabırlı olun

02 Ekim 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ekonomideki gelişmelere ilişkin, iş dünyası ve üreticilere çağrıda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın, biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız."

"AK Parti'nin kapıları herkese açık"

Yerel seçimlere yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur.' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık."

"İdlib'deki imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız"

Suriye'ye yönelik gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Bugüne kadar Suriye'de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib'deki imtihandan da Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz." dedi.

"Kimsenin hakkımızı gasbetmesine izin vermeyiz"

Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin başarıya ulaşamayacağına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir. Ülkemizin burnunun dibinde Türkiye'ye rağmen ve hatta Türkiye'ye karşı işler yapabileceklerini sananlar yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, çıkarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı gasbetmesine izin vermeyiz."