Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi: 'Hanelere vermeye başlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'ndeki konuşmasında, bilhassa yaşı 35-40'ın üzerinde olan ve ülkenin eski sorunlarını bilen, hatırlayan vatandaşların, iktidarları döneminde yapılan hizmetlerin büyüklüğünü ve ne manaya geldiğini gayet iyi bildiğini söyledi.

Kalkınmanın temel altyapısını oluşturan eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, enerji gibi alanlarda sadece 20 yılda katettikleri mesafenin takdire şayan olduğunu vurgulayan Erdoğan, eğitimde binadan personele pek çok kronik sorunu çözdüklerini, hastanelerin sağlık hizmetlerinde örnek gösterildiğini anlattı.

"Bu sene içerisinde Nükleer Güç Santrali'mizin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz"

Havalimanlarının dünyanın en iyileri arasında yer aldığına işaret eden Erdoğan, enerjide yeni boru hatları, arama-sondaj faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi hikayelerini yazdıklarını kaydetti.

Erdoğan, hükümete geldiklerinde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğal gazı, bugün 81 ildeki 703 yerleşim yerine yaygınlaştırdıklarını anlatarak, böylece nüfusun yüzde 85'ine yakınının doğal gaza kavuştuğunu söyledi.

Sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik. Filomuza kattığımız sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk.

Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz

Milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğal gazı milli şebekemize bağlamak için 50'nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel, şu anda harıl harıl çalışıyor.

İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. Adana ve Cizre'de yaptığımız keşiflerle petrol üretimimizi artırdık.

Ülkemiz ekonomisine kazandırmanın gayretindeyiz

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası da aralıksız devam ediyor. Bu sene içerisinde Nükleer Güç Santrali'mizin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz. Rabb'imizin bizlere bahşettiği hangi enerji kaynağı varsa bir yolunu bulup ülkemiz ekonomisine kazandırmanın gayretindeyiz."

Petrol, doğal gaz ve madencilik gibi alanlarda karşılaştıkları onca engele ve sabotaja rağmen elde ettikleri başarıları ayrıca değerli bulduğunu belirten Erdoğan, temel göstergelere bakmanın bile Türkiye'nin bu başlıklarda nereden nereye geldiğini görmek için kafi olduğunu vurguladı.

"Kıymetli maden sektörümüzün gelişmemesi için her yol denenmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 10 yılda ortalama yıllık 742 milyon ton maden üretimi yapıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Toplam madencilik üretimimiz 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bor üretiminde ve ihracatında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini yakaladık.

Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışıyor

Eti Maden, yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptı. Böylece yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar gelir elde ettik.

Tüm bu hamleler sayesinde madencilik sektörümüzün gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan -burası çok önemli- 93 milyar liraya çıkardık.

Her yıl kademeli olarak arttı

Aynı şekilde son 8 yılda binde 8 olan madenciliğin milli gelir içindeki payı her yıl kademeli olarak artarak geçen yıl itibarıyla yüzde 1,4'e yükseldi."

Altının, petrolle birlikte en fazla ithal ettikleri ürünlerin başında geldiğine dikkati çeken Erdoğan, bu alanda taleplerinin en az yarısını karşılayabilecek bir rezerve sahip olduklarını kaydetti.

Lobi çalışmalarının etkisi de vardır

Ancak Türkiye'nin, çok uzun yıllar boyunca kıymetli maden sektöründe kendi potansiyelini harekete geçiremediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunda, teknolojik imkanların yetersizliği ve kapasite eksikliğinin yanı sıra ülkemiz aleyhine yürütülen lobi çalışmalarının etkisi de vardır. Çevrecilik bahanesiyle ülkemize çekilen yabancı destekli operasyonların sayısı bir hayli fazladır.

Kıymetli maden sektörü

Sivil toplum kuruluşu görünümlü yapılar eliyle kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilmesi başta olmak üzere pek çok araç bu doğrultuda kullanılmıştır.

Kıymetli maden sektörümüzün gelişmemesi için her yol denenmiştir. Tüm dünyada kabul gören maden çıkarma yöntemlerine ses etmeyenlerin ülkemiz söz konusu olunca ortalığı nasıl ayağa kaldırdığını, milletimizi nasıl galeyana getirdiğini hepimiz hatırlıyoruz."

"Yapacağımız yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yer altı kaynaklarını gün yüzüne çıkarma ve ekonomiye kazandırma mücadelesinde pek çok saldırıyla karşılaştıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

Böylece 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz, 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Son 5 yıllık verilere göre ortalama üretimimiz yıllık 35 ton civarındadır. Göreve geldiğimizden bu yana toplam 455 ton altının üretilmesini sağladık.

16 farklı madende üretim

Günümüzde 16 farklı madende üretim gerçekleştiriliyor. Yapacağımız yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Dış ticaretimizin dengeye kavuşabilmesi için ülkemizin potansiyelini her alanda olduğu gibi altında da en üst seviyede kullanmamız gerekiyor."

Bugün açılışını yapacakları Söğüt'teki Gübretaş Altın Madeni Tesisi'ni, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, tesisin, burada çalışanlarla birlikte tüm ülke için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.