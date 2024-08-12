Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti yargılanmalıdır. Uluslararası toplumda ne zaman ateşkes idaresi yükseliyor o sırada bir suikast gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı gibi davranmaya devam ediyor. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na; İsrail aleyhine açılan soykırım davasına taraf oldu. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bundan sonrasında da bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini, bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesi iddiası

Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.

Türkmenleri ve diğer unsurları dışlayan tutum yanlıştır.

Meclis'te Can Atalay oturumu talebi

Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz."