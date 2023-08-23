Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barışın tesisi noktasında arabuluculuk gayretlerimizi yorulmadan devam ettirme çabası içerisindeyiz" diyerek, "Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Kırım Liderler Zirvesi'ne videomesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
- Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız. Bu süreçte akan kanın durması, iletişim kanalların açık tutulmasına yoğun çaba harcıyoruz. Savaşın kazananı olmaz.
- Barışın tesisi noktasında arabuluculuk gayretlerimizi yorulmadan devam ettirme çabası içerisindeyiz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz.