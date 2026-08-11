Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş'un, Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtiliyor.
Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenildi.