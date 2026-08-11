Trump Türkiye'den gizli askeri uçakla nasıl ayrıldı?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nden ayrılışı sırasında kamuoyundan gizlenen sıra dışı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonun arkasında Trump'a yönelik İran bağlantılı ciddi bir suikast tehdidinin bulunduğu belirtildi.

Kameralara Air Force One'a binerken göründü

Washington Post'un ABD'li yetkililere ve incelediği materyallere dayandırdığı haberine göre Trump, Ankara'dan ayrılmadan önce kameraların karşısında daha önce başkanlık uçağı olarak kullanılan mavi-beyaz Boeing 747'ye bindi.

Kamuoyuna yapılan açıklamalarda Trump'ın İngiltere'ye bu uçakla gideceği belirtilmişti. Trump da sosyal medya hesabından eski Air Force One'ı "eski günlerin hatırına" kullanacağını duyurmuştu.

Ancak uçuşun gerçekte planlandığı gibi gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Trump'ın uçağa binmesinden birkaç dakika sonra, basın mensuplarının ve operasyonun dışında tutulan kişilerin göremeyeceği tarafta bulunan bir havaalanı ikram aracı uçağın kapısına yanaştırıldı.

Trump ve beraberindeki bazı isimler bu araçla gizlice uçaktan çıkarıldı.

İkram aracıyla başka uçağa götürüldü

Habere göre Trump, uçaklara yiyecek ve malzeme taşımak için kullanılan yükseltilebilir bir ikram aracının içine alınarak pistte bekleyen daha küçük bir askeri uçağa götürüldü.

Başkan daha sonra ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-32A tipi askeri uçağa geçti.

Boeing 757'nin askeri versiyonu olan C-32A, ABD hükümetinin üst düzey isimlerinin taşınmasında kullanılıyor ve gerektiğinde ABD Başkanı'nı da taşıyabiliyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aynı uçakla Trump'a eşlik ettiği belirtildi.

Trump'ı taşıyan uçağın uçuş sırasında kolayca takip edilmesini sağlayan bazı sistemlerinin kapalı olduğu ve dikkat çekmeyen "Reach 18" çağrı kodunu kullandığı bildirildi.

Air Force One'daki gazeteciler Trump'ın yanlarında olduğunu sandı

Operasyonun en dikkat çekici bölümü ise eski Air Force One'ın yem olarak kullanılması oldu.

Trump'ın kameraların önünde bindiği uçakta Beyaz Saray çalışanları ve gazeteciler bulunuyordu. Habere göre bazı görevliler dahi ABD Başkanı'nın başka bir uçağa geçirildiğinden haberdar değildi.

Basın mensuplarından kalkış sırasında pencerelerinin perdelerini kapalı tutmaları istendi.

Eski Air Force One daha sonra Trump hâlâ içindeymiş gibi Ankara'dan ayrıldı ve uçuş sırasında "AF1" çağrı kodunu kullandı.

Trump'ı taşıyan C-32A ise ayrı bir güzergâhla İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'ne ulaştı.

Trump'ın İngiltere'de nasıl yeniden eski Air Force One'a geçtiği açıklığa kavuşmadı. ABD Başkanı daha sonra televizyon kameralarının karşısında eski başkanlık uçağının merdivenlerinden inerken görüntülendi.

Operasyonu İran tehdidi tetikledi

Washington Post'a konuşan bir ABD'li yetkiliye göre tüm aldatma operasyonunu harekete geçiren unsur, Trump'a yönelik İran bağlantılı "inandırıcı" bir tehditti.

Olayın yaşandığı sırada ABD ile İran arasındaki gerilim son derece yüksek seviyedeydi. Trump'ın Ankara ziyaretinin hemen öncesinde Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin bozulmasının ardından ABD güçleri İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemişti.

Türkiye'nin İran ile kara sınırının bulunması da Trump'ın Ankara'dan ayrılışındaki güvenlik önlemlerini daha kritik hale getirdi.

Trump daha sonra İngiltere'ye ulaştığında gazetecilere İran'dan sürekli tehdit aldığını ve Tahran'ın hedef listesinde ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise haberin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı'nın güvenliği için mevcut tüm imkânların kullanıldığını belirtti.

Operasyon, ABD başkanlarının güvenliği için Air Force One'ın geçmişte de zaman zaman yem olarak kullanılabildiğini yeniden gündeme getirdi. Ancak Trump'ın Ankara'dan ayrılışında uygulanan planın gazetecilerden ve bazı Beyaz Saray çalışanlarından dahi gizlenmesi olayın sıra dışı boyutunu ortaya koydu.