LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB lise nakil sonuç sorgulama....

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Bugün yüz binlerin gözü LGS 1. nakil sonuçlarındaydı. Öğrenciler ile veliler bilgisayar ve telefon başında Milli Eğitim Bakanlığından gelecek duyuruyu bekledi. MEB az önce bu heyecanlı bekleyişe son verdi ve sonuçları ilan etti.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS 1. nakil sonuç duyurusunda "Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı" denildi.

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2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması