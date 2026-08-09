AÇIKLANDI! YÖKDİL soruları erişime açıldı! YÖKDİL soru ve cevap anahtarı için tıklayınız
YÖKDİL sınavı bugün gerçekleşti. Adayların sınavdan çıkar çıkmaz gündemi soru ve cevap anahtarı oluyor. ÖSYM'nin duyuru yapıp yapmadığı merak edilirken sıkça gelen soru "YÖKDİL soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
YÖLDİL sorularının açıklanacağı saat büyük merak konusu... Sınavdan çıkan adaylar aramalarını sıklaştırıyor. Binlerce kişinin ortak sorusu "YÖKDİL soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
YÖKDİL soruları açıklandı!
ÖSYM tarafından saat 15.30'da yapılan açıklamada "9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" denildi.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.