Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı, çıkacak mı?

Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen ve "Terörsüz Türkiye" yasa teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Çerçeve yasa için imza atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce yaptığı açıklamada "'Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli" dedi. Bu açıklama sonrası sıkça "Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı" sorusu gelmeye başladı.

Selahattin Demirtaş çıkacak mı?

Selahattin Demirtaş ile ilgili tahliye kararı verilmiş değil.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Düzenleme dediğinizde belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder. Bunun kararını verecek olan da ilgili yargı mercileridir" dedi.